Опозиція пообіцяла скасувати мовний закон

Як ідеться у заяві, переданій агентству УНІАН прес-службою партії «Батьківщина», «грубі порушення Конституції та Регламенту Верховної Ради на всіх стадіях псевдорозгляду цього проекту не залишають сумніву в його юридичній нікчемності. Цей так званий закон не може набути чинності, тому що насправді його не ухвалювали ні в першому, ні в другому читаннях. Його не мали права скріплювати підписами ні Литвин, ні Янукович. Так, Литвин публічно визнав, що не мав права підписувати цей акт. Але для нього важливішим виявилося перебування у новому парламенті, ніж доля державної мови. Віктор Янукович зобов’язаний був як глава держави заветувати згаданий закон та повернути його в парламент без підпису. Але для Януковича важливіше утримати падаючий рейтинг Партії регіонів, ніж національна єдність і державна мова. Він пішов на черговий злочин і підписав цей так званий закон, породжений тотальним беззаконням та нехтуванням Конституцією».

«Підписання закону «Про засади мовної політики» - це ще один злочин, за який Янукович заслуговує на імпічмент», наголосили в Об’єднаній опозиції і нагадали, що в Україні діє 10-а стаття Конституції, яка визначає українську мову як єдину державну.

«Нова демократична більшість скасує цей закон та інші антидержавні закони і притягне Януковича та Литвина до відповідальності за наругу над Конституцією і державною мовою», - йдеться у заяві.