ПР каже, що люди аж на вулиці вийшли, щоб подякувати за мови

Найбільш численні мітинги на підтримку підписання главою держави мовного закону проходять у Дніпропетровську, Луганську й Одесі, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

Так, за їх даними, більше 5 тис. мешканців Дніпропетровщини вийшли підтримати мовний закон на мітинг на Фестивальному причалі Дніпропетровська.

У Луганську на мітинг на підтримку підписання закону Президентом вийшло кілька тисяч жителів області. Учасники мітингу звернулися до В.Януковича, висловивши впевненість, що підписаний ним закон «покладе кінець мовним спекуляціям, а цинічні маніпулятори від політики поступляться місцем здоровим, прагматичним силам, здатним і далі втілювати в життя соціальні ініціативи Президента й уряду», поінформували в ПР.

В Одесі більше трьох тисяч мешканців зібралися на площі біля будівлі обладміністрації, щоб підтримати підписання В.Януковичем Закону «Про засади державної мовної політики». Одесити впевнені, що підписання цього закону покладе край усім дискусіям і стане основою для подальшого розвитку України як держави, у якій мовні права кожного громадянина, незалежно від того, до якої національності він належить, якою мовою він розмовляє, були реально захищені, йдеться в повідомленні.