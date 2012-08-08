Ющенко про мовну комісію Януковича: Це просто кинули кістку, дали погратися

Про це заявив лідер партії "Наша Україна", колишній Президент України Віктор Ющенко, повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України».

Підписання закону, на його думку, також свідчить про недалекоглядний вибір влади на користь політичних короткострокових інтересів однієї політичної сили і нерозуміння гуманітарної та націєтворчої суті цього питання.

"Від початку влада дивилася на це питання як на інструмент розігріву свого електорату - починаючи із Криму, Донецька, Луганська і 13 областей України. Просто провели поділ українців, поглибили розкол країни - бо головне, це виграти жовтень, виграти по партійному списку. Це - пріоритет", - сказав В.Ющенко.

Він наголосив на тому, що дискусія з приводу долі законопроекту була тривалою, але виявилася неефективною, у тому числі через політиканство, бажання отримати політичні дивіденди з цієї теми. "Донести те, що мова - це націєутворюючий фактор, консолідуючий фактор - не змогли, бо хтось хотів нагрітися на цій темі. Український дім - це був провал, тому що це було політиканство, піар так званих демократів", - сказав В.Ющенко.

Голова "Нашої України" розцінив як мінімальні шанси робочої групи, утвореної Президентом, пом’якшити наслідки впровадження мовного закону. "Це просто кинули кістку, дали погратися на цій темі, на необхідності захисту і розвитку мови. Цю позицію інтелігенції знову буде із цинізмом проігноровано на користь політичних мотивів", - вважає В.Ющенко.