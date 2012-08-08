У Львові через "мовний закон" зібрали Страйковий комітет

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної організації ВО «Свобода», у засіданні взяли участь представники опозиційних політичних сил та громадських організацій. Йшлося про узгодження протестних дій опозиції.

За словами секретаря Львівського відділення Конгресу української інтелігенції Володимира Парубія, «це підписання можна трактувати як політичне шулерство, оскільки ще вчора В. Янукович радився з інтелігенцією, обіцяв, що закон буде доопрацьовано, ймовірно, до вересня, але вже наступного дня його підписав».

Голова Львівської обласної організації ВО «Свобода» Ірина Сех запропонувала зробити всі публічні заходи, які відбуваються на території області, майданчиками для висловлення позиції громади Львівщини щодо підписання згаданого закону.

«Сьогодні відкрився фестиваль у Підкамені, на який зібралося тисячі людей, передусім молодь, - зазначила І.Сех. – Треба закликати учасників не пустити на цей захід жодного представника Партії регіонів, жодного представника окупаційної влади і цим продемонструвати свій протест проти режиму».

Як зазначив присутній на засіданні депутат Верховної Ради Сергій Соболєв, важливо, аби на Львівщині депутати місцевих рад ухвалили рішення, що на їхній території закон, підписаний В.Януковичем, не діє.

Керівник Львівського виборчого штабу Об’єднаної опозиції “Батьківщина” Степан Кубів наголосив, що за підписання закону «Про засади мовної політики» В.Янукович заслуговує на імпічмент.

«Ми стверджуємо, що в Україні діє 10 стаття Конституції, за якою українська мова є єдиною державною, – зазначив він, - і ті, хто порушив Конституцію, будуть притягнуті до відповідальності».

«9 серпня Страйковий комітет оголосить про свої дії у зв’язку з підписання закону «Про засади державної мовної політики», - повідомили у прес-службі ВО «Свобода».