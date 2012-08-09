Об’єднана опозиція подала позов проти ЦВК

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», позов подано сьогодні від імені ВО «Батьківщина» її уповноваженим представником у ЦВК Русланом Князевичем.

У документі зазначається, що, виходячи з положень частити третьої статті 76 Конституції України, наявність судимості може бути підставою для відмови в обранні народним депутатом, але не може бути підставою для відмови в реєстрації особи кандидатом. «Адже до моменту завершення виборчого процесу судимість може бути знята або погашена», - пояснюється в документі.

У позові зазначається, що справи Ю.Тимошенко та Ю.Луценка перебувають на розгляді судів касаційної інстанції, й за цими справами можуть бути винесені виправдувальні вироки. Крім того, Європейський суд із прав людини у справі «Луценко проти України» 3 липня визнав порушення Державою Україна цілого ряду положень Конвенції про захист прав і свобод людини та встановив політичний характер його кримінального переслідування. Справа «Тимошенко проти України» призначена до розгляду в ЄСПЛ на 28 серпня 2012 року.

Об’єднана опозиція вимагає визнати рішення ЦВК про відмову в реєстрації Ю.Тимошенко та Ю.Луценка незаконним та зобов’язати ЦВК зареєструвати їх кандидатами в народні депутати від політичної партії «ВО «Батьківщина» у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня Центральна виборча комісія відмовилась реєструвати кандидатами у народні депутати за списком «Батьківщини» екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ України Ю.Луценка.

Як зазначив член ЦВК Олександр Шелестов, з огляду на документи, подані до ЦВК 6 серпня Міністерством внутрішніх справ, а 8 серпня Печерським судом та Генпрокуратурою, комісія виявила обставини, які позбавляють Ю.Тимошенко та Ю.Луценка права балотуватися у народні депутати та бути включеними у список «Батьківщини» під номерами 1 та 5 відповідно.