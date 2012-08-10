Вхід у Лавру подешевшав з 50 до 3 гривень - Азаров дав наганяй

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і комунікацій з громадськістю Кабінету міністрів України, таке різке зниження ціни на вхідний квиток відбулося завдяки особистому втручанню прем'єр-міністра Миколи Азарова, якого обурила цінова політика, що проводиться дирекцією Києво-Печерського заповідника.

Зокрема, М.Азаров доручив дирекції у терміновому порядку розглянути питання про значне зниження ціни на вхідні квитки. На його думку, Києво-Печерський заповідник є історичним пам'ятником загальнонаціонального значення, а не «екскурсійним бюро», де відверто заробляють на віруючих і туристах.

М.Азаров особливо відзначив, що ситуація в Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику повинна перебувати під особливим контролем, оскільки, за його словами, не зовсім зрозуміло, на що і як витрачаються бюджетні кошти.

Більше того, за словами голови уряду, ситуація, яка склалася з керівництвом заповідника, взагалі виходить «за рамки розумного».

У зв'язку з цим М.Азаров доручив міністру культури Михайлові Кулиняку в десятиденний термін надати план дій щодо нормалізації ситуації в Києво-Печерському історико-культурному заповіднику, особливо підкресливши персональну відповідальність міністра за стан справ на цьому об'єкті культурної спадщини країни.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 серпня, Наталію Клименко було призначено в.о. генерального директора Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

9 серпня Міністерство культури прийняло рішення про звільнення з посади генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Вікторії Лісничої у зв’язку з колективними скаргами, що надходили до Мінкультури від працівників заповідника, у яких вказувалося на чисельні порушення трудового законодавства з боку дирекції заповідника.

7 серпня В.Ліснича подала у суд на свого колишнього заступника Владу Прокаєву за наклеп.

1 серпня В.Прокаєва заявила, що за призначення на посаду заступника гендиректора з міжнародного співробітництва Києво-Печерського заповідника дала 50 тис. доларів хабара.