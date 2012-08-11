Комуністи кажуть, що в жовтні олігархи скуповуватимуть виборчі комісії

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Полтаві, передає кореспондент УНІАН.

За його словами, «олігархи постійно удосконалюють механізми обману результатів виборів».

«Зараз довкола комісій триває дуже запекла боротьба. Всі борються за їх формування. Ми їм все одно перешкодимо. У нас створено групу з майже 200 юристів, і кожен округ зможе у будь-який час одержати необхідні юридичні роз'яснення», - зазначив лідер комуністів.

П.Симоненко також підкреслив, що комуністи вимагатимуть, щоб в кожному окрузі обов'язково був присутній зарубіжний спостерігач.