3075 мажоритарників «здалися» в ЦВК

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК, 11-12 серпня комісія прийняла документи для реєстрації кандидатами у народні депутати України в одномандатних виборчих (мажоритарних) округах від 238 осіб. Із них: 188 осіб – самовисуванці, а 50 осіб в мажоритарних округах висунули 10 політичних партій.

Також 11-12 серпня прийнято виборчі списки кандидатів і відповідні документи для подальшої реєстрації в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від трьох політичних партій: «Зелена планета» – 225 осіб, Радикальна партія Олега Ляшка – 150 осіб і «Руський блок» – 34 осіб.

Довідка УНІАН. Згідно з орієнтовним календарним планом основних організаційних заходів з підготовки і проведення виборів народних депутатів України, сьогодні останній день прийому документів для реєстрації кандидатів.