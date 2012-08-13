Сьогодні кандидати у депутати мають останній шанс зареєструватися

Згідно з Законом "Про вибори народних депутатів України", партії повинні подати заяви про реєстрацію кандидатів, копії свідоцтва про реєстрацію партії та її статуту, рішення вищого керівного органу про висунення кандидатів у депутати, виборчий список кандидатів, пише Сегодня.

Крім цього, подаються заяви осіб, включених до виборчого списку партії про згоду балотуватися кандидатом від цієї партії із зобов'язанням у разі обрання депутатом припинити діяльність, несумісну з депутатським мандатом.

Також подаються декларації про майно, доходи та витрати, а також документ про внесення грошової застави.

Крім цього, ЦВК реєструє кандидата у депутати, який балотується в одномандатному окрузі в порядку самовисування за умови пред'явлення ним особисто паспорта або тимчасового посвідчення громадянина України та інших, передбачених законом документів.