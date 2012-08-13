Попов збирається заборонити паркування автомобілів на Хрещатику

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Попов повідомив сьогодні під час "Прямої лінії" в газеті "Вісті в Україні".

"Ми бачимо, де в районах, наближених до Хрещатика, встановити, зробити паркінги і забезпечити зручний доступ автолюбителів на територію поряд з Хрещатиком і Майданом Незалежності, але обов'язково прибрати транспорт з цієї території", - сказав О.Попов.

За його словами, міська влада планує приступити з 2013 року до масштабного проекту з будівництва паркінгів у столиці. "Загалом у нас в планах — близько 79 таких об'єктів, у тому числі й великих перехоплюючих паркінгів на в'їздах до Києва. Це широкомасштабний проект. Він дорогий, але дуже важливий для Києва. І ми його реалізовуватимемо. Початок такої програми, я думаю, - це 2013 рік", - додав він.

О.Попов повідомив, що нині деякі пропозиції з будівництва паркінгів перебувають на стадії розробки проектної документації. "Ми маємо намір збудувати значну кількість паркінгів у Києві — підземних і наземних. Сьогодні це питання активно вивчається з можливими інвесторами, частково ми вже маємо пропозиції", - наголосив голова КМДА.

Як повідомляв УНІАН, паркування легкових автомобілів на центральній вулиці Києва було заборонено під час проведення чемпіонату Європи з футболу — з 25 травня по 7 липня.