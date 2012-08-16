Мітинг прихильників Тимошенко пильнує Беркут

09:37, 16 серпня 2012
Політика
1202 0

У Києві прихильники екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко проводять мітинг біля Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, який сьогодні продовжить розгляд скарги на вирок у газовій справі.

Перед судом Тимошенко Беркут та автозаки. Фото УП

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг відбувається на вулиці Пилипа Орлика навпроти головного корпусу Вищого спецсуду і Верховного суду України.

В акції беруть участь кілька сотень прихильників Ю.Тимошенко, які тримають прапори Об’єднаної опозиції «За Батьківщину».

Біля імпровізованої сцени припарковано мікроавтобус з гучномовцями, з яких транслюються українські патріотичні пісні.

На прилеглих до місця проведення акції вулицях зосереджено автобуси з працівниками міліції та бійцями спецпідрозділу «Беркут».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter