Мітинг прихильників Тимошенко пильнує Беркут

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг відбувається на вулиці Пилипа Орлика навпроти головного корпусу Вищого спецсуду і Верховного суду України.

В акції беруть участь кілька сотень прихильників Ю.Тимошенко, які тримають прапори Об’єднаної опозиції «За Батьківщину».

Біля імпровізованої сцени припарковано мікроавтобус з гучномовцями, з яких транслюються українські патріотичні пісні.

На прилеглих до місця проведення акції вулицях зосереджено автобуси з працівниками міліції та бійцями спецпідрозділу «Беркут».