Мітинг прихильників Тимошенко пильнує Беркут
09:37, 16 серпня 2012Політика
1202 0
У Києві прихильники екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко проводять мітинг біля Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, який сьогодні продовжить розгляд скарги на вирок у газовій справі.
Перед судом Тимошенко Беркут та автозаки. Фото УП
Як передає кореспондент УНІАН, мітинг відбувається на вулиці Пилипа Орлика навпроти головного корпусу Вищого спецсуду і Верховного суду України.
В акції беруть участь кілька сотень прихильників Ю.Тимошенко, які тримають прапори Об’єднаної опозиції «За Батьківщину».
Біля імпровізованої сцени припарковано мікроавтобус з гучномовцями, з яких транслюються українські патріотичні пісні.
На прилеглих до місця проведення акції вулицях зосереджено автобуси з працівниками міліції та бійцями спецпідрозділу «Беркут».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter