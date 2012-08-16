Суд з розгляду касації на вирок Тимошенко пішов на перерву

У засіданні Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, який розглядає касацію на вирок екс-прем’єру Юлії Тимошенко у газовій справі, оголошено технічну перерву до 12.00.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняв головуючий у судовому процесі суддя Станіслав Міщенко після того, як адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк завершив надавати пояснення на підтримку своєї касаційної скарги.

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