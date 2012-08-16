Місцева влада запевняє, що волинський губернатор побудував дачу законно

Про дачу волинського губернатора Бориса Клімчука на березі озера у Шацькому районі ходять легенди, йдеться у сюжеті ТСН. Хтось каже, що вона збудована занадто близько до води, хтось запевняє, що очільник області побудував хатинку в самісінькому Національному заповіднику. Таке місце називають елітним.

Шацький селищний голова Віктор Сорока запевняє, що все законно, а всі розмови про нерухомість у селі Мельники - через заздрість. "Він її купив у зоні, вона 100 метрів від води, вона ніяких норм не порушує. А те, що люди кажуть, то чиста заздрість", - наголосив Сорока.

Попри занепокоєння екологів щодо забудови Шацьких озер, місцевих більше турбує чистота іншого штибу. "Сьогодні ми робимо проект для того, щоб забрати всі стоки від села Мельники і від Лісової пісні і вивезти їх на очисні споруди, які розташовані за Шацьком", - повідомив голова Шацької райдержадміністрації Володимир Найда. Місцеві опозиціонери теж радіють, що до Мельників йде цивілізація, проте поза камерою дивуються, чому за державний кошт розбудовується саме село із губернаторською дачею, - зазначає ТСН.

Просити про добудову школи люди прийшли до губернатора. Він їм пообіцяв і заодно розповів про свою дачу: "Мої начальники в Києві дозволили, щоб я був на роботі, але на телефоні, то я поїду зараз на дачу і висплюся. Завтра буду працювати, два райони маю, але заночую там. Жінка там, внуки. В мене дома ремонт".