ЄС стурбований, що Україна видала Росії підозрюваного у замаху на Путіна

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у заяві речників Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики і комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства.

«Верховний представник Кетрін Ештон та комісар Штефан Фюле глибоко стурбовані новинами про екстрадицію 15 серпня особи з Російської Федерації, визнаної біженцем за міжнародним законодавством», - йдеться у заяві.

«Вони повністю підтримують висновок Верховного комісара ООН з питань біженців щодо того, що цей випадок демонструє порушення зобов’язань поважати принцип непримусового повернення», - зазначається у документі.

Верховний представник ЄС та комісар заявляють, що План дій з лібералізації візового режиму між Україною та Євросоюзом включає в себе низку зобов’язань України щодо ухвалення законодавства у сфері надання притулку, яке б відповідало міжнародним і європейським стандартам, у тому числі у питаннях захисту прав шукачів притулку та біженців.

«Шкода, що в цій справі Україна, здається, не виконала своїх зобов’язань, незважаючи на повторні та чіткі запити, здійснені протягом останніх тижнів як Верховним комісаром ООН з питань біженців, так і ЄС», - наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня Апеляційний суд Одеської області виніс постанову про видачу правоохоронним органам Росії 31-річного Адама Осмаєва, якого затримали в Одесі і підозрюють у замаху на Президента РФ Володимира Путіна. А.Осмаєв з 2008 року розшукувався російськими правоохоронцями за звинуваченням у здійсненні терористичної діяльності.