Московська міліція заявляє, що Каспаров покусав прапорщика
16:32, 18 серпня 2012Політика
1851 0
Московські правоохоронні органи заявляють про намір порушити кримінальну справу проти відомого правозахисника та екс-чемпіона світу з шахів Гаррі Каспарова.
Каспаров стверджує, що він не кусався
Як повідомляє РБК, поліцейські стверджують, що він укусив прапорщика.
Учора Гаррі Каспаров брав участь у мітингу на підтримку Pussy Riot біля Хамовницького суду в Москві. Правоохоронні органи затримали Каспарова, при цьому заявивши, що він застосував насильство до прапорщика.
За словами самого Гаррі Каспарова, який заперечує свою провину, поліцейського міг вкусити службовий собака.
Адвокат правозахисника Андрій Чегодайкін заявив, що планує подати позов проти співробітників поліції. "Каспарову заламували руку і вдарили в пах", - стверджує адвокат.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter