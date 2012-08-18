Московська міліція заявляє, що Каспаров покусав прапорщика

Як повідомляє РБК, поліцейські стверджують, що він укусив прапорщика.

Учора Гаррі Каспаров брав участь у мітингу на підтримку Pussy Riot біля Хамовницького суду в Москві. Правоохоронні органи затримали Каспарова, при цьому заявивши, що він застосував насильство до прапорщика.

За словами самого Гаррі Каспарова, який заперечує свою провину, поліцейського міг вкусити службовий собака.

Адвокат правозахисника Андрій Чегодайкін заявив, що планує подати позов проти співробітників поліції. "Каспарову заламували руку і вдарили в пах", - стверджує адвокат.