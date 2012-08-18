Лікар-куратор: Тимошенко не тягає штангу

Як повідомляє Радіо Свобода, про це заявила український куратор лікування колишнього прем’єр-міністра, лікар-невропатолог вищої категорії Ірина Фурса.

Таким чином вона прокоментувала слова захисника Тимошенко Сергія Власенка про можливість оприлюднення владою відео, яке б мало продемонструвати задовільний стан здоров’я ув’язненої.

За словами лікаря, заняття з лікувальної фізкультури до найдрібніших деталей розписують медики з німецької клініки «Шаріте». Останнє призначення для Тимошенко зробила Анетт Райсгауер.

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«Різноманітні завдання тренують певні м’язи. Тому вона докладніше розписала вправи і все розподілила за часом. Цього тижня лікар переконалася, що пацієнтка їх виконує правильно, післядія задовільна», – відзначила Ірина Фурса.