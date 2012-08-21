ЗМІ: Партія регіонів вішає на держустановах свої прапори (фото)

Провладні політичні сили використовують на будівлях державних установ та організацій символіку Партії регіонів замість або поруч із державною. Про це повідомляють активісти громадянського руху «Спільна Справа», пише Тиждень.

Так у місті Дворічна, Харківської області на будівлі ДП «Укрпошта»замість державного прапора вивішений прапор Партії регіонів.

Аналогічні випадки зафіксовано в Криму, де на флагштоках перед будівлею місцевого уряду були вивішені поруч з державними також прапори Партії регіонів, зазначає видання.

В Одеській області партійні прапори «регіоналів» також були вивішені на будівлях Крижанівської та Шомпольської сільради та Красносільського будинку культури поруч з державним прапором.

Як відомо, ст.74 закону про вибори народних депутатів забороняє кандидатам використовувати для проведення передвиборної агітації службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші комунальні об'єкти та ресурси за місцем роботи, службові чи виробничі наради чи збори колективу.