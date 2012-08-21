Грищенко каже, що Китай виведе Україну із «тісного трикутника ЄС - Росія - США»

Про це глава зовнішньополітичного відомства пише у своїй статті, опублікованій сьогодні в газеті «День».

«При всьому безпрецедентному значенні, якого у своїй зовнішній політиці Україна надає європейській інтеграції як стратегічній меті, дедалі вагомішу частку ресурсів, які дають змогу рухати державний локомотив до ЄС, ми отримуємо саме завдяки партнерству з новими світовими економічними лідерами: Туреччиною, Ізраїлем, Бразилією, Індією, В’єтнамом і передусім Китаєм», - зазначив К.Грищенко.

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Він відзначив дедалі зростаючу роль Китаю як одного з ключових економічних партнерів України, вказавши, що лише за шість місяців 2012 року товарообіг між Україною й КНР збільшився майже на 20%.

На думку К.Грищенка, значення партнерства з Пекіном є важливим чинником зміцнення курсу на зниження залежності України від одного постачальника енергоносіїв. «Погоджене минулого тижня виділення Китайським банком розвитку кредитної лінії розміром 3,66 млрд доларів для впровадження технологій заміщення російського газу українським газифікованим вугіллям поруч із широким залученням американських і європейських компаній до видобування вуглеводнів на території нашої держави вже в середньостроковій перспективі забезпечить енергетичну незалежність України, без якої всі попередні роки ми не мали повної свободи у своїй зовнішній та зовнішньоекономічній політиці» - зазначив керівник МЗС.

Також міністр стверджує, що партнерство з КНР допомагає Україні вирішувати стратегічні завдання національного розвитку, серед яких, зокрема, залучення багатомільярдних інвестицій в оновлення інфраструктури, створення нових робочих місць, модернізація високотехнологічних підприємств і галузей.

«Традиційний трикутник ЄС - Росія - США при всій важливості відносин з кожним із його вузлів усе ж таки став затісним для України, що потребує пришвидшеної модернізації», - резюмував у статті міністр закордонних справ України.