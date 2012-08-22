Шкляр: Сацюка не можна було реєструвати

Український письменник Василь Шкляр, який балотується від партії «Українська платформа «Собор», підтримує судове рішення щодо незаконності реєстрації екс-першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка кандидатом в народні депутати України.

Про це володар гран-прі конкурсу "Коронація слова", літературних премій "Золоте перо", "Спіраль століть", "Золотий Бабай", 1-ї премії Ліги українських меценатів "Ярославів Вал" та інших, автор роману "Залишенець. Чорний ворон" заявив у коментарі Укрінформу.

"Я не знаю, скільки часу Сацюк проживав чи не проживав в Україні, я не ознайомлений з усіма тонкощами цієї справи. Однак його не можна було реєструвати. Не може бути винятків у законодавстві України щодо окремих персоналій", - сказав кандидат в народні депутати у Перемишлянському виборчому окрузі № 123 від Української платформи "Собор" Василь Шкляр.

Нагадаємо, 19 серпня Київський апеляційний адмінсуд скасував рішення ЦВК про реєстрацію колишнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка кандидатом у депутати, аргументувавши це тим, що Сацюк не мешкав в Україні впродовж останніх п'яти років.

Водночас суд визнав протиправними дії членів Центрвиборчкому Андрія Магери та Валерія Шелудька, як підготували відповідну постанову ЦВК про реєстрацію Сацюка кандидатом у народні депутати.