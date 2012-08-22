Шкляр: Сацюка не можна було реєструвати
Письменник Шкляр підтримує судове рішення щодо незаконності реєстрації Сацюка.
Український письменник Василь Шкляр, який балотується від партії «Українська платформа «Собор», підтримує судове рішення щодо незаконності реєстрації екс-першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка кандидатом в народні депутати України.
Про це володар гран-прі конкурсу "Коронація слова", літературних премій "Золоте перо", "Спіраль століть", "Золотий Бабай", 1-ї премії Ліги українських меценатів "Ярославів Вал" та інших, автор роману "Залишенець. Чорний ворон" заявив у коментарі Укрінформу.
"Я не знаю, скільки часу Сацюк проживав чи не проживав в Україні, я не ознайомлений з усіма тонкощами цієї справи. Однак його не можна було реєструвати. Не може бути винятків у законодавстві України щодо окремих персоналій", - сказав кандидат в народні депутати у Перемишлянському виборчому окрузі № 123 від Української платформи "Собор" Василь Шкляр.
Нагадаємо, 19 серпня Київський апеляційний адмінсуд скасував рішення ЦВК про реєстрацію колишнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка кандидатом у депутати, аргументувавши це тим, що Сацюк не мешкав в Україні впродовж останніх п'яти років.
Водночас суд визнав протиправними дії членів Центрвиборчкому Андрія Магери та Валерія Шелудька, як підготували відповідну постанову ЦВК про реєстрацію Сацюка кандидатом у народні депутати.