Україна увійшла до першої десятки ворогів Росії

Левада-Центр провів щорічне опитування росіян з приводу того, які країни вони вважають друзями і ворогами Росії.

Дослідження показало, що головний друг РФ - Білорусь.

Білорусь - один з найближчих друзів, союзників Росії для 46-47% росіян. А Латвія - одна з найбільш недружньо, вороже налаштованих по відношенню до Росії країн для 49-46% росіян. (Перша цифра тут і далі - 2005 рік, друга - 2006-й).

Якщо судити за поширеністю оцінок, то в першу п`ятірку друзів Росії впевнено увійшли разом з Білоруссю Казахстан (20-33%), Китай (12-24%), Німеччина (23-22%) і Індія (16-15%). У другу п`ятірку: Вірменія (9-14%), Болгарія (11-10%), Україна (17-10%), Франція (13-8%) і Італія (6-7%).

Помаранчева революція в Україні вибила країну з першої п`ятірки друзів, і вона перейшла в другу. Китай, навпаки, перейшов з другої п`ятірки друзів у першу, де зайняв третє місце. А на другому місці Казахстан, що відтіснив з нього Німеччину. Втім, симпатії до самої Німеччини навряд чи послабшали (23-22%). У другій п`ятірці друзів виросла оцінка Вірменії і знизилася - Франції. З неї вибули США, перемістившись в загальному списку друзів з 8-го на 16-е місце (11-5%). Місце, що звільнилося, дісталося Італії, ставлення до якої практично не змінилося.

У першій п`ятірці недружньо налаштованих до Росії країн зараз, окрім Латвії, знаходиться Грузія (38-44%), потім йдуть Литва (42-42%), США (23-37%) і Естонія (32-28%). У другій п`ятірці: Україна (13-27%), Афганістан (12-12%), Ірак (10-9%), Молдова (4-9%) і Польща (4-7%).

Тут змін не так багато, як в списку друзів. Склад першої п`ятірки залишився тим самим, і лише в кінці другої - заміни: Молдова і Польща замість Японії (6-4%) і Ірану (6-7%). В російському суспільстві значно зміцніло усвідомлення ворожості до Росії з боку США (на 14%) і України (теж на 14%).

В оцінках ворогів росіяни виявляли і виявляють більше одностайності, ніж в оцінках друзів. Але за рік додалося одностайності у ставленні і до тих і до інших. Середня цифра в першій п`ятірці друзів виросла з 24 до 28%, а в першій п`ятірці ворогів - з 37 до 40%. За рік росіянам стало ясніше, хто їх друзі і хто - вороги.

Втім, Україна входить в другу п`ятірку друзів - і вона ж в другій п`ятірці ворогів. Поширеність прямо протилежних думок про одну і ту ж країну недивна. Якщо відносини цієї країни з Росією складні і неоднозначні, то і ставлення росіян відповідне. Відчуття дружніх або недружніх відносин може переважати, але не бути винятковим, повідомляє Левада-Центр.

Кількісно переважання того або іншого ставлення характеризує процентна різниця поширеності протилежних думок. 10% росіян відносять зараз Україну до близьких друзів, союзників Росії, а 27% - до країн, налаштованих відносно Росії недружньо, вороже. Процентна різниця: 27% - 10% =17%. Вона говорить про переважання зараз в цілому уявлення про недружнє відношення між країнами. А ще рік тому переважало уявлення про дружні відносини (17% відносили Україну до друзів, і лише 13% - до країн, настроєних вороже).

Як і раніше в світі немає жодної країни, яку більше половини росіян називає другом чи ворогом Росії.

Десятка друзів Росії:

Білорусь - 47%;

Казахстан - 33%;

Китай - 24%;

Німеччина - 22%;

Індія - 15%;

Вірменія - 14%;

Болгарія - 10%;

Україна - 10%;

Франція - 8%;

Італія - 7%.

Десятка ворогів Росії:

Латвія - 46%;

Грузія - 44%;

Литва - 42%;

США - 37%;

Естонія - 28%;

Україна - 27%;

Афганістан - 12%;

Ірак - 9%;

Молдова - 9%;

Польща - 7%.

Кореспондент