На мовний майдан у Харкові знову напали

Як повідомив УНІАН організатор безстрокової акції протесту проти прийняття мовного закону в Харкові Дмитро Пилипець, сьогодні близько 12.05 поруч із протестувальниками, які проводять акцію поблизу пам’ятника Шевченку на вулиці Сумській, зупинився автомобіль марки «Шевроле» без номерних знаків.

За словами активіста, з автомобіля вийшли четверо чоловіків, які ножами зрізали всі агітаційні плакати протестувальників і зникли у невідомому напрямку. «Люди не постраждали, вони зрізали та вкрали всі агітаційні плакати, запрошення на День Незалежності, сіли в машину та втекли», - сказав Д.Пилипець.

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Він звернув увагу, що під час нападу на мовний майдан поблизу не виявилося жодного працівника міліції. «Міліція під час нападу вчергове зникла, що підтверджує скоординованість їх дій з бандитами Кернеса (мер Харкова – УНІАН)», - заявив Д.Пилипець.

Він наголосив, що учасники акції протесту викликали міліцію, однак на цей час правоохоронці ще не прибули. «Викликали міліцію, чекаємо, вже півгодини пройшло, але ще нікого не було», - зазначив він.

Д.Пилипець також звернув увагу на те, що за кілька годин до нападу, близько 10.00, до пікетувальників підійшли два полковники міліції, які вимагали згорнути протест та познімати плакати.

«Жодного рішення суду про заборону акції у них не було. Так само не було й судових виконавців, які й мали б виконувати рішення про заборону акції. Громадські активісти пояснили їм незаконність їх вимог й ті відійшли радитись з кимось по телефону», - зазначив Д.Пилипець.

Він наголосив, що, незважаючи на інцидент, акція протесту проти прийняття мовного закону продовжується.

У Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області кореспондентові УНІАН сказали, що на даний час інформація про напад на мовний майдан перевіряється. Подробиці з’являться пізніше.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня 2012 року Верховна Рада прийняла Закон ”Про засади державної мовної політики”, що викликало хвилю протестів в усій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнято з істотними порушеннями. Закон дозволяє використовувати в офіційному діловодстві не українську мову, а ту, якою в даному регіоні розмовляють не менш як 10% жителів.

У Харкові безстрокова акція протесту проти мовного закону триває з 3 липня. Вона розпочалася в центрі міста на майдані Свободи, і після судових заборон її учасники кілька разів змінювали місце проведення. Зараз вона проходить в центрі Харкова біля пам’ятника Шевченку. Востаннє, вшосте, Харківський окружний адміністративний суд за позовом міської влади забороняв проведення у Харкові безстрокової акції протесту проти мовного закону 16 серпня.