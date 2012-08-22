Мовний майдан у Харкові триває - влада лишила його у спокої

Про це кореспондентові УНІАН повідомив організатор акції протесту Дмитро Пилипець, коментуючи інформацію у ЗМІ про те, що харківський мовний майдан розігнали перед візитом у місто Президента України Віктора Януковича.

«Ця інформація не відповідає дійсності. Це неперевірена інформація. Ми продовжуємо стояти», - сказав Д.Пилипець.

Він зазначив, що на цей час поблизу пам’ятника Т.Шевченку в Харкові перебуває близько 10 протестувальників. За словами Д.Пилипця, поблизу учасників акції постійно чергують кілька працівників міліції, які не чинять перепон у проведенні акції протесту.

На тему: Харківський «мовний майдан» відновився після погрому

Організатор акції зауважив, що останніми днями місцева влада не робить ніяких дій для того, щоб заборонити акцію на підтримку української мови. «Можливо, вони зрозуміли, що цим створюють забагато інформаційних приводів», - припустив він.

Д.Пилипець зазначив, що учасники акції протесту проти прийняття мовного закону готуються до святкування Дня Незалежності України.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня 2012 року Верховна Рада прийняла Закон ”Про засади державної мовної політики”, що викликало хвилю протестів в усій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнято з істотними порушеннями. Закон дозволяє використовувати в офіційному діловодстві не українську мову, а ту, якою в даному регіоні розмовляють не менш як 10% жителів.

У Харкові безстрокова акція протесту проти мовного закону триває з 3 липня. Вона розпочалася в центрі міста на майдані Свободи, і після судових заборон її учасники кілька разів змінювали місце проведення. Зараз вона проходить в центрі Харкова біля пам’ятника Шевченку. Востаннє, вшосте, Харківський окружний адміністративний суд за позовом міської влади забороняв проведення у Харкові безстрокової акції протесту проти мовного закону 16 серпня.

20 серпня Харківська міська рада надала російській мові у Харкові статус регіональної.

Сьогодні, 22 серпня, у Харкові з робочим візитом перебуває Президент України Віктор Янукович. Він урочисто відкрив монумент Незалежності України в історичній частині Харкова.