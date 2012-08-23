У Києві запровадження регіональної мови ще не обговорювалося

Про це УНІАН заявили заступник голови фракції Партії регіонів Володимир Дейнега, а також Олег Качкан, який є головою Постiйної комiсiї з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв'язків та інформаційної політики.

За словами В.Дейнеги, він вперше чує, що такий проект готується у Київраді. З цього питання фракція не збиралась і його обговорення не проводила, сказав він і порадив звернутися до голови фракції Олексія Омельяненка.

У свою чергу О.Качкан зазначив, що нічого не чув про такий проект рішення Київради. “Нічого не чув. Але я зараз не в Києві. Я особисто такого проекту не подавав і не буду подавати”, - сказав депутат.

Представники прес-служби фракції Партії регіонів у Київраді зауважили, що теж нічого не знають щодо такого проекту.

У прес-службі Київради повідомили, що “до міськради відповідного проекту рішення не надходило”.

За темою: БЮТ вимагає скликати позачергову сесію Київради

Загалом у фракції Партії регіонів в Київраді 9 депутатів.

Як відомо, у ЗМІ було розповсюджено інформацію з посиланням на голову фракції Партії регіонів у Київраді О.Омельяненка, що до 15 вересня у Київраду на розгляд буде внесено проект документа про реалізацію у столиці положень мовного закону. О.Омельяненко висловив упевненість, що депутатський корпус підтримає цей проект, оскільки у столиці більшість населення є російськомовним.