Опозиція розгорнула рекордний прапор під привітання Тимошенко (аудіо)

Як передає кореспондент УНІАН, близько 10 тисяч прихильників опозиції пройшли від Михайлівської площі до пам’ятника Тарасу Шевченку і поклали квіти до пам’ятників Михайлу Грушевському та Великому Кобзарю.

Крім того, на вулиці Володимирській навпроти будівлі Київського національного університету 250 представників молодіжного крила Об’єднаної опозиції розгорнули державний прапор розмірами 40 на 60 метрів, загальною площею 2,4 тис. кв. м. На мітингу також був присутній представник Книги рекордів України, який зафіксував рекорд.

Після цього представники опозиції у парку Шевченка розпочали мітинг, присвячений 21-й річниці Незалежності України.

На мітингу ввімкнули аудіозапис звернення лідера Об’єднаної опозиції «Батьківщина», колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, яка відбуває покарання у Качанівській колонії в Харкові, до народу з нагоди свята. Вона закликала всіх небайдужих людей продовжувати боротьбу з владою, незважаючи на всі розчарування та тиск.

У даний час мітинг опозиції у парку Шевченка триває, прихильники «Батьківщини» розташувалися навколо пам’ятника Великому Кобзарю.

Перед учасниками заходу вже виступили лідери Об’єднаної опозиції Олександр Турчинов, Арсеній Яценюк і голова ВО «Свобода» Олег Тягнибок.