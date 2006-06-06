Ющенко знає, що за сепаратистами стоять великі гроші

Президент України Віктор ЮЩЕНКО упевнений, що за ідеями сепаратизму в Україні стоять великі фінансові сили.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Тема сепаратизму має продовження, і я знаю, що вона має великі фінансові сили і кредиторів, які підтримуватимуть цю тему в політичному просторі. Федералізм є темою політичних спекуляцій, яка не має ніякої перспективи в Україні – ніякої і жодної. Вона не має майбутнього», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент також назвав ідеї федералізму «антизаконною діяльністю». «Це зло. Це є антизаконною діяльністю. Це те, що не повинно бути допущене навіть в нашу політичну дискусію. Але один Президент не зможе це зупинити без вас, журналістів. Я вас прошу консолідуватися навколо цієї роботи», - сказав глава держави.

В.ЮЩЕНКО також висловив сподівання, що журналісти зможуть стати партнерами влади у відстоюванні цілісності держави. «Я прошу, щоб ми відчували дух партнерства, і тоді в цьому питанні ми обов`язково поставимо крапку», - наголосив Президент.

Глава держави припустив. що деякі політики чинять тиск на Генеральну прокуратуру України з метою блокування розслідування справи про сепаратизм. «Вплив з боку деяких політичних сил не дозволяє завершити цю справу. Якби ми мали справжню Генпрокуратуру, вибачте за різкі слова, вона б вже давно дала оцінку тим подіям», - переконаний В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, під час Помаранчевої революції, 28 листопада 2004 року, в Северодонецьку Луганської області відбувся з`їзд депутатів і держслужбовців різних рівнів східних, південних і ряду інших областей України за участю на той час прем`єр-міністра, кандидата в президенти Віктора ЯНУКОВИЧА. На цих зборах у виступах керівників держадміністрацій, голів обласних рад Донецької, Луганської, Харківської, Одеської та інших областей, народних депутатів звучали заклики до створення нової Південно-східної держави у формі федеральної республіки.

Після цього Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом здійснення умисних дій, направлених на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу, на захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Справуа порушено за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 і ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України.

СБУ також порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

У листопаді 2005 року Президент В.ЮЩЕНКО звертався до генпрокурора з вимогою завершити справи про сепаратизм і передати їх до суду.