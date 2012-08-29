Міліція може дозволити газеті Авакова скопіювати матеріали з вилученого сервера

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, коментуючи усне звернення керівництва «Главное» з проханням повернути сервер.

У міліції наголосили, що безпосередньо з офісу газети «Главное» жодного комп’ютера, сервера або паперів не вилучалося.

Також в УМВС додали, що слідчі дії, які проводять працівники міліції в рамках порушеної кримінальної справи за фактом зловживань посадовими особами банку «Базис», не мають відношення до діяльності видання «Главное».

Головний редактор видання «Главное» Віктор Алексєєв повідомив кореспондентові УНІАН, що видання має документи, які підтверджують право власності на вилучений сервер, і сьогодні ці документи будуть надані міліції. «У нас є документи. Зараз наш IT-шник разом із понятим поїде з документами в міліцію», - сказав він.

В.Алексєєв також висловив сподівання, що зриву випуску газети «Главное», черговий випуск якої запланований на суботу 1 вересня, не буде. «Сподіваюся, що не буде зриву. Сподіваюся, що вийдемо», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові співробітники Управління боротьби з економічною злочинністю під час обшуку в будівлі офісу банку «Базис» вилучили файловий сервер, який належить виданню «Главное», редакція якого також розміщена за адресою: вул. Сумська, 88. Головний редактор видання підкреслив, що обшуку в приміщенні редакції видання «Главное» не проводилося. Сервер, який належить виданню, фізично знаходився у підвальному приміщенні будівлі по вулиці Сумській, 88, а не в приміщенні редакції ЗМІ.

Як повідомив начальник слідчого управління МВС України в Харківській області Зиновій Голован, обшук проводився в рамках слідчих дій по кримінальній справі, порушеній 22 серпня стосовно посадових осіб банку ПАО «АКБ «Базис» за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Представник УМВС зазначив, що у приміщенні за адресою Сумська 88, розташовується не тільки банк «Базис», а й інші комерційні структури, які мають відношення до розкрадання грошових коштів із цього банку. Втім, він підкреслив, що «у тих приміщеннях, на які немає санкції суду, обшук не проводиться».