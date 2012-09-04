КВУ: змінити члена виборчкому коштує 10 тисяч доларів

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова правління КВУ Олександр Черненко.

За його словами, із 19 партій, які отримали право делегувати своїх представників до складу ОВК, більшість є невідомими або маловідомими партіями, які подають до списків складу комісій абсолютно випадкових людей, а в окремих випадках - людей, які не давали згоди працювати в ОВК і не мають взагалі відповідного досвіду роботи.

"Отже, є підстави вважати що ці партії є технічними... Таким чином, ми прогнозуємо, що приблизно половина членів комісій зміниться до моменту виборів. Тобто, ми отримаємо через ці технічні партії повністю порушений баланс у комісіях", - сказав О.Черненко.

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За його словами, сьогодні називають навіть розцінки: щоб змінити члена комісії, слід заплатити 10 тисяч доларів, замінити представника керівного складу - 20 тисяч доларів.

Водночас О.Черненко не виключає, що така сама доля - переформатування - в подальшому очікує і склади дільничних комісій, на посади в окремі з яких претендуватимуть понад 100 осіб.

"У результаті ми отримаємо абсолютно незбалансований склад дільничних виборчих комісій", - зазначив О.Черненко.