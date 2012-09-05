Волинські депутати зірвали сесію через мовний закон

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні мала відбутися 13 сесія обласної ради шостого скликання.

Сесія розпочалась і на початку депутати обласної ради озвучили низку запитів, після чого приступили до затвердження порядку денного сесії. З ініціативи голів фракцій Ігоря Гузя ("Фронт змін"), Анатолія Вітіва ("Свобода"), Анатолія Грицюка ("Батьківщина") запропонували перемістити питання №45 порядку денного "Про звернення Волинської обласної ради до волинян із приводу підписання антиукраїнського «мовного» закону» на першу позицію. Втім, ця пропозиція не набрала потрібної кількості голосів і депутати не змогли затвердити порядок денний в цілому.

Відтак голова облради Володимир Войтович оголосив перерву та покликав голів фракцій для консультацій. За те, щоб "мовне" питання розглянути першим, крім названих лідерів фракцій, висловилися ще Сергій Слабенко ("Наша Україна") та Андрій Турак ("Народна партія"). Голова фракції Партії регіонів Олександр Башкаленко заявив, що його фракція не заперечуватиме проти того, щоб поставити звернення стосовно мови першим, якщо до тексту будуть внесені зміни. Проте, до такої пропозиції не дослухалися автори звернення - фракція "Свобода".

Відтак, після перерви, зареєструвалися тільки 18 депутатів, а облрада повноважна приймати рішення за умови участі в роботі сесії як мінімум 41 депутата. Тому голова обласної ради оголосив перерву в роботі сесії на кілька днів. Він заявив, що між головами фракцій не знайдено компромісу щодо формування порядку денного.