Заступник Тарасюка розкаже про підготовку до навчань „Сі Бріз”. Прес-конференція

11-00 - В МЗС України відбудеться прес-конференція заступника міністра закордонних справ України Андрія Веселовського, присвячена питанням підготовки до багатонаціональних навчань „Сі Бріз” в Криму. У прес-конференції також візьмуть участь представники Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України (Михайлівська пл.., 1). Потрібна акредитація. Телефони: 238-17-18, 238-15-29. Акредитація до 10-00 7 червня.