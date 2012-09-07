Опозиція рушила у передвиборний тур - 10 автобусів і 9 вантажівок

Як передає кореспондент УНІАН, з подвір'я штабу "Батьківщини" вирушили по всій Україні 10 мікроавтобусів з агітаторами, серед яких народні депутати, члени опозиційного виборчого списку та 9 вантажних авто з апаратурою. Крім того, планується проведення 40 телемостів, кожен з яких охоплюватиме 11 населених пунктів. Тур триватиме включно до 28 жовтня. Першим місцем проведення зустрічей стане місто Львів, куди вирушить голова Ради Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк.

Як зазначив А.Яценюк, опозиція "не збирається ховатися як Партія регіонів за броньованими автомобілями і за ефірами контрольованих державою телеканалів". Він наголосив, що опозиція пропонує громадянам зовсім інший формат спілкування. "Ми будемо спілкуватися на відкритих майданчиках в кожній області, і не тільки в кожній області, а в максимальній кількості районних центрів через супутниковий зв’язок. Ми будемо спілкуватися з українцями, з людьми з віддалених сіл, там, куди ніхто ніколи не приїжджав", - сказав він. При цьому А.Яценюк додав, що опозиційна команда вже провела в регіонах понад тисячу зустрічей ще до офіційного старту передвиборчого туру.

У свою чергу керівник Центрального виборчого штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Олександр Турчинов наголосив, що така форма спілкування була вибрана з огляду на те, що владна команда, блокує доступ опозиції до телебачення і не дає через інші ЗМІ донести свою точку зору до виборців. Він наголосив, що мобільні агітаційні бригади робитимуть все можливе, аби на виборах 28 жовтня в Україні "перемогла Україна та перемогла демократія". "Не залишиться жодного регіону, де не працюватимуть мобільні агітаційні бригади опозиції разом зі спікерами. Наші лідери Юлія Тимошенко та Юрій Луценко знаходяться зараз за гратами, але в цьому масштабному турі вони будуть разом з нами", - додав він.

Участь в турі візьмуть Олександра Кужель, Сергій Соболєв, Микола Томенко, Арсеній Яценюк, Анатолій Гриценко, В’ячеслав Кириленко та інші політики.