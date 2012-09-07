Суд призначив перевірку заяв про спробу підкупити Краснощока

Як повідомив УНІАН захисник матері О.Макар Тетяни Суровицької Віктор Василюк, рішення про перевірку суд оголосив сьогодні під час засідання в Центральному районному суді Миколаєва. Перевірка призначена за клопотанням, внесеним 6 вересня Миколаївською обласною прокуратурою як представником державного звинувачення.

Під час перевірки, призначеної судом, облпрокуратура повинна з'ясувати, наскільки правдиві твердження обвинуваченого, які він зробив під час судового розгляду.

Зокрема, Є.Краснощок заявляв, що свідчення, які зафіксовані на відеозаписі його першого допиту, його примусили дати в міліції. При цьому його били по голові важким томом Кримінального кодексу. У цих свідченнях Є.Краснощок брав всю провину за скоєний злочин на себе.

Належить також перевірити, чи дійсно Є.Краснощок одержав тілесні ушкодження при падінні з ліжка в камері попереднього ув’язнення. Він стверджував, що в СІЗО прибув вже з синьцями на тілі.

Також у суді обвинувачений заявляв, що вимушений був надавати неправдиві свідчення тому, що його сім'ї – дружині і маленькій дитині – погрожували розправою.

Під час перевірки також буде перевірено заяву Є.Краснощока про підкуп: за його словами, 14 серпня його запросив до службового кабінету співробітник СІЗО і сказав, що з ним хочуть зустрітися люди, які діють від імені іншого обвинуваченого - Максима Присяжнюка, щоб запропонувати йому гроші за те, щоб він узяв всю провину на себе і вигородив М.Присяжнюка.

Для проведення перевірки прокуратурі згідно із законом відводиться 10 днів, тому перевірку має бути проведено до 17 вересня.

Крім того, за словами В.Василюка, сьогодні адвокат Є.Краснощока передала суду його письмові пояснення, які він дав би в тому разі, якщо б йому не погрожували і на нього не тиснули.

«Основний мотив цих свідчень це те, що Оксану душив не він, а М.Присяжнюк. Є.Краснощок стверджує, що саме тепер він каже правду», - відзначив В.Василюк.

Письмові свідчення Є.Краснощока суд залучив до матеріалів справи.

Як також повідомив В.Василюк, сьогодні на засіданні було допитано двох свідків – міліціонерів, які робили виміри на місці виявлення О.Макар у підвалі. Судді уточнили у них деякі технічні деталі.

Адвокат Є.Краснощока Лариса Завадська подала клопотання про проведення комплексної експертизи, що об'єднає дані пожежно-технічної та судово-медичної експертиз. Зробити це, на думку адвоката, потрібно для того, щоб з'ясувати, що і як горіло в підвалі, де знайшли Оксану.

Наступне судове засідання призначене на 25 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня троє молодих людей заманили на квартиру 18-річну О.Макар, згвалтували її, а потім намагалися спалити живцем. На покинутому будівництві О.Макар знайшов випадковий перехожий. Близько трьох тижнів медики боролися за її життя, але 29 березня вона померла в Донецькому опіковому центрі.

У Центральному районному суді м. Миколаєва 24 травня почалося слухання справи про згвалтування і вбивство О.Макар.

Кримінальна справа розглядається стосовно Є.Kpacнoщокa, Артем Пoгocянa і М.Пpиcяжнюкa.

Всі троє обвинувачуються у скоєнні злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статті 115, ч. 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Є.Краснощоку, крім цих двох статей, ставлять ще й ч.3 статті 153 КK України (насильницьке задоволення статевої пристрасті у збочених формах).