Чотири райони Луганської області відмовились від «регіональної» російської

Як повідомляє УНІАН прес-служба Луганської обласної ради, рішення «Про заходи з реалізації закону України «Про засади державної мовної політики» в цих районах не буде прийнято, оскільки російську мову вважають рідною менше 10% жителів.

За даними відомства, рішення про заходи з реалізації мовного закону прийнято у 12 з 14 міст обласного підпорядкування, а також у 9 із 17 районів Луганської області. «Депутати Сєверодонецької та Алчевської міських рад, а також Станично-Луганської і Троїцької районних планують ухвалити рішення з нього на найближчих пленарних засіданнях сесій», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня 2012 року Верховна Рада прийняла Закон «Про засади державної мовної політики», що викликало хвилю протестів у всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнято з істотними порушеннями. Закон дозволяє використовувати в офіційному діловодстві не українську мову, а ту, якою в цьому регіоні розмовляє не менше 10% жителів.

Раніше статус регіональної російській мові надали Одеса, Севастополь, Харків, Миколаїв, Запоріжжя, Херсон, а також Одеська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Харківська, Луганська, Дніпропетровська області і Крим.

Луганська міська рада на сесії 6 вересня ухвалила рішення про реалізацію в місті положень закону «Про засади державної мовної політики», яке передбачає надання російській мові статусу регіональної.