Литвину кажуть: хочеш посаду – бери ще п`ять?

Лідер однойменного блоку Володимир Литвин запевняє, що не піде в коаліцію за посаду спікера.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода" в п`ятницю на каналі "Інтер".

"Нинішні переговори зводяться до того: хочеш посаду – бери ще п`ять. Я хочу сказати: я ні до кого не збираюся тулитися", - запевнив Литвин.

"Бо якщо мати на увазі, що я гарний спікер, і за те, що я приєднаюсь до коаліції, мені ще раз дадуть цю посаду, то я повинен сказати, що я цей етап свого життя вже переріс", - зазначив він.

На уточнююче питання члена "Нашої України" Олександра Третьякова "До якої коаліції все ж ближче лежить ваша душа?" Литвин відповів: "Моя душа лежить з людьми".

За його словами, БЮТ і НУНС можуть створити зараз коаліцію у 228 голосів, але це буде нестабільна більшість.

"Бо треба буде приймати складні відповідальні рішення, і такої кількості (депутатів) недостатньо. Адже демократи, як відомо, об`єднуються лише в останній момент, бо у них найбільше розбіжностей і найбільше протистоянь. Тому надзвичайно складно буде працювати в таких умовах", - сказав Литвин.

На запитання, чи означає це, що він підтримує широку коаліцію, Литвин сказав, що не хоче говорити про неї, бо в народі її й так почали називати "ширкою".

Водночас він закликав провідні сили домовитись про алгоритм співпраці, щоб уряд, який буде сформований, зміг пропрацювати тривалий час і ухвалити рішення, можливо, непопулярні, але необхідні для держави.

Також Литвин попросив не розглядати посаду прем`єра як платформу для майбутніх президентських виборів, оскільки в такому випадку "ми можемо не дожити до президентських виборів".

Вже наприкінці програми на запитання, хто буде прем`єром, Литвин припустив, що це буде нейтральна кандидатура.

Українська правда