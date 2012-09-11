У Харкові суд розглядає справу Тимошенко щодо ЄЕСУ

Як передає кореспондент УНІАН, о 10.00 головуючий суддя Костянтин Садовський відкрив судове засідання.

Ю.Тимошенко на засіданні відсутня.

Також у залі суду немає її доньки і захисника Євгенії Тимошенко.

Зала судових засідань заповнена не повністю. Там присутні близько 10 народних депутатів від «БЮТ-Батьківщини», іноземні дипломати, прихильники Ю.Тимошенко, представники ЗМІ.

Як і раніше, фото- та відеозйомку заборонено.

У залі немає спостерігачів від Європарламенту Александра Кваснєвського і Пета Кокса, які були присутні на кількох попередніх засіданнях суду.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний Суд України.

14 серпня Київський райсуд Харкова переніс розгляд справи на 11 вересня.

10 вересня Державна пенітенціарна служба заявила, що Ю.Тимошенко, яка перебуває на лікуванні у харківській лікарні, увосьме відмовилася від участі у судовому засіданні щодо корпорації «Єдині енергетичні системи України».