Власенко не здивується, якщо тюремники знайдуть у Тимошенко в душовій кабіні танк

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

«Я розмовляв із Плахотнюком (адвокатом Олександром Плахотнюком – УНІАН) тільки що, він мені сказав, що це чергова провокація пенітенціарної служби, й у присутності Юлії Володимирівни ні про які ліки мова не йшла. Вони ж уже знаходили ліки в якихось душових кабінах, до яких усі мають право заходити. Потім розказували, що це Юлія Володимирівна. Про пігулки – це чистої води провокація. Ви ж розумієте, що вони можуть сказати, що знайшли в неї прихований у душовій кабіні танк. Можна сказати, що завгодно», - наголосив С.Власенко.

Коментуючи інформацію про виявлену схованку, захисник іронічно зазначив, що Ю.Тимошенко просто поклала в книгу свої дозиметри, які використовувалися виключно для вимірювання рівня радіації, але працівники пенітенціарної служби розцінили це як спробу приховати «заборонені для обігу предмети».

«Схованка – це, на їхню думку, коли людина в книжку поклала дозиметр, це вони називають гордим словом «схованка», - сказав С.Власенко.

Відповідаючи на запитання, чи насправді в палаті Ю.Тимошенко фіксувався підвищений рівень радіації, захисник сказав: «За нашими даними, так. Дозиметри використовувалися для визначення рівня радіації, рівень радіації був завищений».

На думку С.Власенка, проведення в палаті Ю.Тимошенко обшуку є «відповіддю на вчорашню ситуацію з Абапловою (співкамерницею Ю.Тимошенко Юлією Абапловою - УНІАН), і це спроба вилучити якісь докази, я маю на увазі ці дозиметри, щоб потім дали говорити, що рівень радіації там нормальний».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Державна пенітенціарна служба заявила, що виявила в палаті Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, де утримується Ю.Тимошенко та її співкамерниця, «тайник».

Схованку, замасковану під звичайну книжку (Кримінально-процесуальний кодекс України), було виявлено під час проведення планового огляду приміщення та їхніх особистих речей.

В зазначеній схованці, а також у приліжковій тумбочці вона зберігала заборонені для обігу предмети (технічні пристрої).

Крім цього, за даними ДПтС, в особистих речах Ю.Тимошенко було виявлено та вилучено ліки невстановленого походження.

У свою чергу екс-прем’єр заявила, що конфісковані в неї дозиметри чотири рази показували суттєве перевищення норм радіаційного фону у лікарняній палаті.