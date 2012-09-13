Тимошенко вимагає повернути вилучені дозиметри

Як повідомляє сайт Ю.Тимошенко, про це заявив адвокат Олександр Плахотнюк.

"Юлія Тимошенко за моєї присутності написала відповідну заяву, в якій пояснила ситуацію. Вона вимагає надання дозволу, щоб адвокати змогли передати їй дозиметри для контролю за радіаційним фоном і можливості захистити її життя", - сказав О.Плахотнюк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Державна пенітенціарна служба заявила, що виявила в палаті Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, де утримується Ю.Тимошенко та її співкамерниця, «тайник».

Схованку, замасковану під звичайну книжку (Кримінально-процесуальний кодекс України), було виявлено під час проведення планового огляду приміщення та їхніх особистих речей.

В зазначеній схованці, а також у приліжковій тумбочці вона зберігала заборонені для обігу предмети (технічні пристрої).

Крім цього, за даними ДПтС, в особистих речах Ю.Тимошенко було виявлено та вилучено ліки невстановленого походження.

У свою чергу екс-прем’єр заявила, що конфісковані в неї дозиметри чотири рази показували суттєве перевищення норм радіаційного фону у лікарняній палаті.