Азарову заважає «примітивний популізм» опонентів

20:44, 15 вересня 2012
Політика
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Партії регіонів важко проводити передвиборну кампанію через примітивний популізм опонентів.

Микола Азаров не чує об`єктвиної критики

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Микола Азаров заявив сьогодні в Ялті на 9-му форумі «Ялтинської європейської стратегії» (YES).

«Зараз триває в Україні виборча кампанія. У ній бере участь дуже багато політичних сил. Всі вони є опонентами чинного уряду. Серед палітри політичних сил, які будуть в бюлетенях, не буде жодного союзника уряду», - сказав М.Азаров.

Він підкреслив, що всі політичні сили проводять свою виборчу кампанію під гаслом критики дій уряду.

«Там, де ця критика є об'єктивною, але, на превеликий жаль, такої критики я практично не чую, ми до неї ставимося цілком нормально. Але переважна більшість аргументів засновані на примітивному популізмі: ось ми збільшимо пенсію втричі, збільшимо зарплату в три рази. Звичайно, в таких умовах достатньо важко проводити виборчу кампанію», - підкреслив М.Азаров.

Він зазначив, що найскладніше у виборчій кампанії - це протистояти популізму. М.Азаров висловив сподівання, що «український народ, який пройшов випробування популізмом, ось ці всі 20 років його тренували популізмом, зробить правильний вибір на виборах».

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