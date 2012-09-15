Азаров каже, що в Україні йде друга хвиля кризи

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Микола Азаров сказав сьогодні в Ялті на 9-му форумі «Ялтинської європейської стратегії» (YES).

«Зараз по Україні дуже серйозно проходиться друга хвиля кризи, а я б сказав не друга хвиля, а криза, що продовжується, яка, напевно, якщо вірити певним прогнозам, різним економічним теоріям, охопила наш світ і буде ще років 10 принаймні терзати» - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що для боротьби з кризою необхідні нестандартні підходи і рішення.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня в інтерв'ю центральним телеканалам країни И.Азаров заявив, що економіка України за два останні роки після серйозного падіння в 2009 році зросла на 12,5% і майже повернулася на докризовий рівень.

28 серпня прем'єр висловив думку, що економічна криза 2008-2009 років в Україні не повториться.

«2008-2009 рік у нас не повториться. А умови для повторення тих подій у нас є, оскільки важкою залишається ситуація зі світовою економікою і падає попит на нашу продукцію», - сказав М.Азаров.