Третьяков: Подачки киянам від нинішньої влади виглядають особливо цинічно

Нинішня влада за допомогою подачок перед виборами хоче завоювати довіру киян, заявив опозиційний депутат Олександр Третьяков в інтерв'ю журналістам.

«Києвом безпосередньо керує Банкова за допомогою своїх ставлеників, - сказав політик. - При цьому нинішня влада забирає з бюджету міста 50% зароблених коштів».

На думку Олександра Третьякова, «тримаючи руку в кишені киян, влада може собі дозволити перед виборами залишити в цій кишені трохи більше коштів, ніж вона могла б експропріювати». Щорічно, нагадав депутат, 7 мільярдів гривень, які можуть бути спрямовані на інфраструктурні та соціальні проекти, вилучаються зі столичного бюджету.

Олександр Третьяков заявив, що ті кияни, які отримають матеріальну допомогу з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана, повинні розуміти, що «це несистемна, одноразова акція, приурочена до парламентських виборів, вона де-факто є підкупом виборців».

«Подачки від нинішньої влади, яка забрала у киян право керувати містом і розпоряджатися його ресурсами, встановлює непрозорі драконівські тарифи, виглядають особливо цинічно», - заявив політик.

«Киянам потрібно повернути рідне місто, скасувати посаду голови КМДА, - вважає Олександр Третьяков. - Києвом повинен керувати мер, якого підтримає у другому турі більшість киян. Все це під силу зробити в новому парламенті демократичній більшості, вона також має змінити бюджетний кодекс, повернувши киянам зароблені ними гроші, на які можна підвищити зарплати вчителям і лікарям, відремонтувати під'їзди і дороги, допомогти пенсіонерам та побудувати соціальне житло».

Як повідомляла прес-служба КМДА, 351 000 киян отримають матеріальну допомогу з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана.

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на виборах-2012 за мажоритарним округом № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.