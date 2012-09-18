Третьяков: Подачки киянам від нинішньої влади виглядають особливо цинічно
Нинішня влада за допомогою подачок перед виборами хоче завоювати довіру киян, заявив опозиційний депутат Олександр Третьяков.
Нинішня влада за допомогою подачок перед виборами хоче завоювати довіру киян, заявив опозиційний депутат Олександр Третьяков в інтерв'ю журналістам.
«Києвом безпосередньо керує Банкова за допомогою своїх ставлеників, - сказав політик. - При цьому нинішня влада забирає з бюджету міста 50% зароблених коштів».
На думку Олександра Третьякова, «тримаючи руку в кишені киян, влада може собі дозволити перед виборами залишити в цій кишені трохи більше коштів, ніж вона могла б експропріювати». Щорічно, нагадав депутат, 7 мільярдів гривень, які можуть бути спрямовані на інфраструктурні та соціальні проекти, вилучаються зі столичного бюджету.
Олександр Третьяков заявив, що ті кияни, які отримають матеріальну допомогу з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана, повинні розуміти, що «це несистемна, одноразова акція, приурочена до парламентських виборів, вона де-факто є підкупом виборців».
«Подачки від нинішньої влади, яка забрала у киян право керувати містом і розпоряджатися його ресурсами, встановлює непрозорі драконівські тарифи, виглядають особливо цинічно», - заявив політик.
«Киянам потрібно повернути рідне місто, скасувати посаду голови КМДА, - вважає Олександр Третьяков. - Києвом повинен керувати мер, якого підтримає у другому турі більшість киян. Все це під силу зробити в новому парламенті демократичній більшості, вона також має змінити бюджетний кодекс, повернувши киянам зароблені ними гроші, на які можна підвищити зарплати вчителям і лікарям, відремонтувати під'їзди і дороги, допомогти пенсіонерам та побудувати соціальне житло».
Як повідомляла прес-служба КМДА, 351 000 киян отримають матеріальну допомогу з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана.
Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на виборах-2012 за мажоритарним округом № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.