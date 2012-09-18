Суд оголосить вирок екс-голові Держфінпослуг Волзі 24 вересня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосила головуюча у судовому процесі суддя Тетяна Овсепян сьогодні після виступу підсудних з останнім словом.

«Для постановлення вироку суд видаляється до нарадчої кімнати до 11.00 24 вересня», - сказала суддя.

У своєму останньому слові В.Волга просив суд виправдати його у частині обвинувачення, яке стосується хабарництва. Втім, він визнає свою вину в частині службової недбалості.

Як повідомляв УНІАН, В.Волга очолював Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг з березня 2010 року.

19 липня 2011 року його було затримано слідчим Генеральної прокуратури України спільно з працівниками СБУ.

Генпрокуратура порушила щодо В.Волги кримінальну справу за ст. 368 ч. 3 Кримінального кодексу України (отримання хабара в особливо великих розмірах посадовцями, які обіймають відповідальні посади, за попередньою змовою групою осіб).

20 липня Печерський райсуд Києва обрав В.Волзі запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

25 липня Президент Віктор Янукович звільнив В.Волгу з посади голови Держфінпослуг.

12 вересня минулого року стало відомо, що Генпрокуратура порушила щодо В.Волги ще одну кримінальну справу. Встановлено, що В.Волга у 2010 році прийняв на державну службу до Держфінпослуг людину, яка надавала йому послуги водія і одержувала державні кошти у вигляді заробітної плати на посаді головного фахівця одного з відділів.

4 вересня представники державного обвинувачення попросили суд призначити В.Волзі міру покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ще одним підсудним у кримінальній справі є екс-керівник юридичного департаменту Держфінпослуг Євген Гантімуров.