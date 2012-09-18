Томенко боїться, що третина журналістів може опинитися за гратами

Про це заявив віце-спікер парламенту, один з лідерів «Батьківщини» Микола Томенко, повідомили УНІАН у прес-службі політика.

За його словами, цей законопроект не був підтриманий жодною громадською організацією, не пройшов розгляд у Комітеті з питань свободи слова.

М.Томенко наголосив, що опозиція зробить все можливе, щоб цей законопроект не був ухвалений в цілому.

За його словами, опозиція обурена сьогоднішнім голосуванням Партії регіонів та провладної більшості, яка повернула до кримінального законодавства такі архаїзми як "наклеп і образа". М.Томенко нагадав, що у 2001 році Верховна Рада України за підтримки експертів та журналістського середовища вилучила ці архаїчні поняття з Кримінального кодексу.

"Але кожного року знаходиться людина, яка в силу якихось суб’єктивних обставин знову намагається внести ці поняття до Кримінального кодексу", - зазначив М.Томенко.

На його думку, це свідчення того, що Партія регіонів не готова до цивілізованого діалогу з журналістами.

"Якщо ця норма з'явиться, то, думаю, третину журналістів і частину опозиції пересаджають", - сказав політик.

М.Томенко нагадав, що раніше він особисто судився з екс-мером Києва Леонідом Черновецьким за заяви про те, що заступники і родичі мера обікрали Київ.

"Якби не юристи і адвокати, і якби ця норма існувала, то і я, і журналісти, які друкували мої заяви, сиділи б за те, що розказували, що Черновецький розікрав Київ", - зазначив М.Томенко.

Нагадаємо, сьогодні, 18 вересня, Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо посилення відповідальності за посягання на честь, гідність та ділову репутацію особи», внесений народним депутатом від Партії регіонів Віталієм Журавським. За дане рішення проголосували 244 із 344 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Положеннями законопроекту передбачено встановлення кримінальної відповідальності за скоєння такого «суспільно небезпечного діяння, як «наклеп», який полягатиме в умисному поширенні завідомо неправдивих відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи або підривають її ділову репутацію, за умови, що такі дії спричиняють тяжкі наслідки». Згідно з проектом, «наклеп, вчинений шляхом публічного демонстрування у творах або засобах масової інформації, або вчинене слідчим, прокурором чи суддею - карається штрафом в розмірі від п’ятисот до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років».

У липні, коли В.Журавський вніс цей законопроект, народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Владислав Лук’янов заявляв, що питання посилення кримінальної відповідальності ЗМІ за образи і наклеп не обговорювалося під час засідань ради фракції ПР, тому відповідна пропозиція є особистою ініціативою і позицією В.Журавського.

Тоді ж народний депутат, член фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олена Бондаренко заявляла, що «В.Журавський зареєстрував досить сумнівний законопроект. За моєї пам'яті – в каденції чинного скликання парламенту - це вже третя спроба посилити законодавство щодо вітчизняних медіа. І, до речі, раніше подібними ідеями захоплювалися представники абсолютно різних парламентських фракцій. Але досвід і позиція більшості депутатів від фракції ПР показує, що такі ініціативи не мають ніяких перспектив і навряд чи будуть підтримані парламентом».

2 серпня Міжнародна організація «Репортери без кордонів» висловила стурбованість з приводу цієї законодавчої ініціативи В.Журавського. На її переконання, законопроект 11013, внесений В.Журавським, «є небезпечним кроком назад». «Ми вважаємо, що його прийняття буде серйозним ударом по свободі преси», - йшлося в заяві «Репортерів».

Також 2 серпня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявила на прес-конференції, що норми законопроекту щодо введення кримінальної відповідальності за наклеп суперечать Конституції України та міжнародним актам.

«Проект закону «Про зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України» суперечить Конституції України, Європейській конвенції про права людини та міжнародним зобов’язанням України», - сказала В.Лутковська.