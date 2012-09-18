У ВР вирішили, що журналістів за наклеп треба саджати

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо посилення відповідальності за посягання на честь, гідність та ділову репутацію особи», внесений народним депутатом від Партії регіонів Віталієм Журавським.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 244 із 344 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Положеннями законопроекту передбачено встановлення кримінальної відповідальності за скоєння такого суспільно небезпечного діяння, як «наклеп», який полягатиме в умисному поширенні завідомо неправдивих відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи або підривають її ділову репутацію, за умови, що такі дії спричиняють тяжкі наслідки.

В законопроекті передбачено, що наклеп, тобто умисне поширення завідомо неправдивих відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи або підривають її ділову репутацію, якщо такі дії спричинили тяжкі наслідки, - карається штрафом в розмірі від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням волі до двох років.

Наклеп, вчинений шляхом публічного демонстрування у творах або засобах масової інформації, або вчинене слідчим, прокурором чи суддею - карається штрафом в розмірі від п’ятисот до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

В законопроекті передбачено, що це ж діяння, поєднане з обвинуваченням особи у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, - карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.