Тігіпко: Уряд має намір скоротити кількість податків з 23 до 9

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем'єр-міністра - міністра соціальної політики України Сергія Тігіпка, про це він заявив у вівторок, 18 вересня, під час конференції «Поліпшення умов ведення бізнесу - головний чинник створення конкурентоспроможності економіки».

«Я впевнений, ми повинні продовжити роботу над Податковим кодексом. Нам необхідно скорочувати кількість податків і зборів. Сьогодні їх 23. У нас вже є законопроект, який передбачає, що їх залишиться 9. І найближчим часом я цей законопроект доповідатиму на засіданні Кабінету Міністрів», - сказав С.Тігіпко.

Крім того, за словами віце-прем'єра, необхідно вносити зміни в процедуру сплати єдиного соціального внеску, спрощувати його адміністрування.

С.Тігіпко відзначив, що даний законопроект учетверо скоротить кількість платіжок, які необхідно буде оформляти під час сплати цього внеску.

Нагадаємо, на сьогодні, в рамках концепції реформування податкової служби, податківці, представники громадськості і бізнесу обговорюють законопроект про внесення змін до Податкового кодексу, які, зокрема, передбачатимуть введення податку з обороту, зниження ставки єдиного соціального внеску і т.п.