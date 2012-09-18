НСЖУ мобілізуватиме пресу для протистояння закону про наклеп

Про це УНІАН повідомив голова НСЖУ Олег Наливайко, коментуючи ухвалення Верховною Радою в першому читанні проекту закону «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо посилення відповідальності за посягання на честь, гідність та ділову репутацію особи», який передбачає повернення кримінальної відповідальності для журналістів.

О.Наливайко наголосив, що прийняття цього закону буде грубим порушенням Європейської конвенції про права людини і грубим порушенням свободи слова.

«Якщо цей закон, не дай Бог, у другому читанні буде прийнятий, то буде створена атмосфера страху і залякування у журналістському середовищі», - наголосив голова НСЖУ і додав, що підсилюватися цей ефект буде з огляду на серйозну недовіру суспільства до судових інстанцій.

Як відзначив О.Наливайко, ухвалення законопроекту в першому читанні було неочікуваним. Він висловив сподівання, що депутатам вистачить здорового глузду, аби не приймати цей закон в цілому. Зокрема, з огляду на те, що немає чіткого визначення поняття «наклепу», наголосив голова НСЖУ.

«Зараз ми готуємо заяву, ми будемо закликати журналістську спільноту, громадські об’єднання виступити єдиним фронтом, щоб не дати можливості проголосувати цей закон», - повідомив О.Наливайко і наголосив, що прийняття закону стане дуже серйозним ударом, в першу чергу, по свободі слова.

Нагадаємо, сьогодні, 18 вересня, Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо посилення відповідальності за посягання на честь, гідність та ділову репутацію особи», внесений народним депутатом від Партії регіонів Віталієм Журавським. За дане рішення проголосували 244 із 344 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Положеннями законопроекту передбачено встановлення кримінальної відповідальності за скоєння такого «суспільно небезпечного діяння, як «наклеп», який полягатиме в умисному поширенні завідомо неправдивих відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи або підривають її ділову репутацію, за умови, що такі дії спричиняють тяжкі наслідки». Згідно з проектом, «наклеп, вчинений шляхом публічного демонстрування у творах або засобах масової інформації, або вчинене слідчим, прокурором чи суддею - карається штрафом в розмірі від п’ятисот до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років».

2 серпня Міжнародна організація «Репортери без кордонів» висловила стурбованість з приводу цієї законодавчої ініціативи В.Журавського. На її переконання, законопроект 11013, внесений В.Журавським, «є небезпечним кроком назад». «Ми вважаємо, що його прийняття буде серйозним ударом по свободі преси», - йшлося в заяві «Репортерів».

Також 2 серпня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявила на прес-конференції, що норми законопроекту щодо введення кримінальної відповідальності за наклеп суперечать Конституції України та міжнародним актам.

«Проект закону «Про зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України» суперечить Конституції України, Європейській конвенції про права людини та міжнародним зобов’язанням України», - сказала В.Лутковська.