Бондаренко: у Європі за наклеп карають

Вона наголосила, що даний законопроект не виділяє чиновника в окрему категорію і стосується кожної людини, честь якої можуть образити: «Нормами цього законопроекту, якщо він буде ухвалений як закон, може скористатися кожен громадянин, якого обмовили».

О.Бондаренко зауважила, що покарання за диффамацію передбачено законодавством Великої Британії, Польщі, Чехії, Німеччини та Франції: «Ви вважаєте, що наш громадянин чимось гірший за громадян цих країн у можливостях захищати себе від наклепу? Це логіка автора законопроекту пана Журавського».

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Утім, О.Бондаренко додала, що її «спроба відмовити фракцію від голосування за даний документ не була вдалою... Спрацював принцип партійної дисципліни. Хочеш керувати - вмій підпорядковуватися», - написала депутат у чаті на сайті «Телекритика»..