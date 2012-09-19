Бондаренко: у Європі за наклеп карають
Народний депутат від Партії регіонів Олена Бондаренко запевняє, що намагалася відмовити свою фракцію від голосування за законопроект щодо посилення відповідальності за наклеп.
Вона наголосила, що даний законопроект не виділяє чиновника в окрему категорію і стосується кожної людини, честь якої можуть образити: «Нормами цього законопроекту, якщо він буде ухвалений як закон, може скористатися кожен громадянин, якого обмовили».
О.Бондаренко зауважила, що покарання за диффамацію передбачено законодавством Великої Британії, Польщі, Чехії, Німеччини та Франції: «Ви вважаєте, що наш громадянин чимось гірший за громадян цих країн у можливостях захищати себе від наклепу? Це логіка автора законопроекту пана Журавського».
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Утім, О.Бондаренко додала, що її «спроба відмовити фракцію від голосування за даний документ не була вдалою... Спрацював принцип партійної дисципліни. Хочеш керувати - вмій підпорядковуватися», - написала депутат у чаті на сайті «Телекритика»..