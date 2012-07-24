У ПР відхрестилися від ідеї соратника саджати журналістів за наклеп

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

«Пропозиція В.Журавського посилити кримінальну відповідальність за образи і наклеп – це його особиста позиція. Для Партії регіонів право журналістів на свободу висловлення – непорушне і принципове», - відзначив парламентарій.

«У нашій фракції кожний депутат має право на висловлення власної точки зору. Особисто я, наприклад, ніколи не був прихильником посилення позиції щодо засобів масової інформації, оскільки вважаю їх одним з найважливіших елементів демократії. Більше того, я завжди підтримував журналістів в обстоюванні права на свободу преси. Хоча, на жаль, цим правом вони (представники ЗМІ - ПР) іноді зловживають», - підсумував В.Лук’янов.

Як повідомлялося, народний депутат України, член фракції ПР Віталій Журавський пропонує повернути кримінальну відповідальність за наклеп і розповсюдження неправдивої інформації і карати не лише штрафами, а й тюремним ув’язненням терміном до п'яти років. В.Журавський вніс до парламенту законопроект № 11013 «Про внесення змін до Кримінального і Кримінального процесуального кодекси України (щодо посилення відповідальності за посягання на честь і гідність людини)».

«Наклепом» депутат пропонує вважати «розповсюдження свідомо неправдивих відомостей, які ображають честь і гідність людини або підривають її репутацію». Залежно від складу і тяжкості злочину за розповсюдження такої інформації кривдника пропонується карати штрафом у розмірі від 500 до 5000 неоподатковуваних мінімумів (від 8,5 тис. грн до 85 тис. грн), виправними роботами або арештом від 3 до 8 місяців. Якщо поширена інформація призвела до серйозного погіршення здоров'я, то за її розповсюдження передбачається ввести покарання у вигляді тюремного ув’язнення терміном від 3 до 5 років.

За «приниження честі і гідності іншої людини, виражене у непристойній формі», В.Журавський пропонує накладати штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів (від 8,5 тис. до 17 тис. грн) або засуджувати на виправні роботи терміном до одного року.