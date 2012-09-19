Власенко: Теличенко й далі захищатиме Тимошенко у Євросуді

Про це у коментарі УНІАН повідомив захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко, який також представляє позицію екс-прем’єра у Євросуді.

Він наголосив, що розповсюджена у ЗМІ інформація про конфлікт між ним та В.Теличенко не відповідає дійсності. «Януковичі» розпочали чергову інформаційну атаку на Юлію Володимирівну і цього разу метою атаки є дискредитація захисту», - сказав С.Власенко.

«Це розпочалося, коли прокурори почали в «газовій» справі говорити про те, що нібито захист не використовує ніяких аргументів, а використовує лише політичні», - зазначив він і наголосив, що із середини липня минулого року у цій справі Ю.Тимошенко серед захисників не було політиків, лише юристи.

«Валентина Теличенко є представником Юлії Тимошенко у скарзі в Європейському суді. І вона продовжить цю роботу, нікуди не дінеться», - сказав С.Власенко.

Як повідомлялося, за даними "Коммерсантъ Украина", В.Теличенко нібито більше не продовжуватиме свою роботу в Євросуді у справі Ю.Тимошенко, зокрема, через відсутність взаєморозуміння із С.Власенком.