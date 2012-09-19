У Тимошенко стало на одного захисника менше

Як стало відомо "Комерсант-Україна", у пані Теличенко закінчився контракт, і сторони не стали його продовжувати. Джерела, близькі до групи захисників екс-прем'єра, стверджують, що причиною такого рішення стала відсутність взаєморозуміння між пані Теличенко і керівником групи захисників Юлії Тимошенко Сергієм Власенком.

"Валентина Теличенко не могла знайти спільну мову з Сергієм Власенком, їй було складно з ним працювати, - сказав співрозмовник видання, близький до групи захисників екс-прем'єра, відзначивши, що з пані Теличенко "грубо поводилися". - Дійшло до того, що їй не сплатили останнє відрядження (в Страсбург). Дві дорослі людини не змогли домовитися - це їх проблема чи проблема партії, яка зробила неправильний вибір".

За інформацією "Комерсант-Україна", розбіжності між Валентиною Теличенко і Сергієм Власенком почалися практично відразу ж після того, як вони почали разом працювати. Відсутність взаєморозуміння проявлялося переважно на етапі підготовки процесуальних документів. Джерела "Комерсант" припускають, що остаточно їх відносини зіпсувалися після того, як почалася підготовка скарги на рішення судів у справі щодо Юлії Тимошенко про зловживання владою при підписанні газових контрактів. Як відомо, 29 серпня в задоволенні касаційної скарги екс-прем'єру відмовив Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ. "Буквально до кінця тижня ми закінчимо доповнення до скарги (у ЄСПЛ) і передамо його в Європейський суд з прав людини - саме в частині відсутності справедливого правосуддя для Юлії Тимошенко в Україні", - заявив тоді Сергій Власенко. За словами співрозмовників видання, позиція Валентини Теличенко полягала в тому, що на етапі, коли ЄСПЛ приймає рішення щодо однієї скарги, не можуть подаватися додаткові процесуальні документи.

Валентина Теличенко відмовилася коментувати інформацію про завершення своєї роботи в команді Юлії Тимошенко. Відмовився від коментарів і Сергій Власенко.

"У кожному процесі, в якому працює група юристів, безумовно, виникають розбіжності. І чим складніше справа, тим більше таких розбіжностей", - сказав один з адвокатів екс-прем'єра Микола Сірий. Разом з тим він зазначив, що справа Юлії Тимошенко вважається складною "і в розумінні нашої юриспруденції, і в розумінні європейської". "Тому бажано, щоб діяли декілька адвокатів", - підкреслив Микола Сірий.

Нагадаємо, на рахунку Теличенко - виграна в 2005 році справа "Гонгадзе проти України". Тоді вдалося довести, що Україна не захистила право Георгія Гонгадзе на життя, а розслідування його загибелі не було адекватним. У якості компенсації ЄСПЛ присудив вдові журналіста Мирославі Гонгадзе 100 тис. євро, а також зобов'язав український уряд притягнути до відповідальності замовників вбивства.