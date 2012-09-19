Чепак скликає позачергове засідання Міжвідомчої робочої групи

Прес-секретар Президента України, керівник Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів Дарія Чепак ініціює позачергове засідання робочої групи для обговорення та внесення пропозицій щодо законопроекту про встановлення кримінальної відповідальності за наклеп та образу. Про це повідомляє прес-служба Президента України.

У засіданні також візьмуть участь народні депутати: Представник Президента у Верховній Раді Юрій Мірошниченко та автор законопроекту «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо посилення відповідальності за посягання на честь і гідність людини)» Віталій Журавський.

Традиційно всі засідання Міжвідомчої робочої групи відбуваються у відкритому режимі, зазначається в повідомленні.

Засідання відбудеться сьогодні, 19 вересня, о 17:00 в прес-центрі інформаційного агентства «Укрінформ» (м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 8\\16, 2-й поверх).

Акредитація представників ЗМІ проводиться до 16.00 19 вересня за тел. (044) 255-68-00.

*** 18 вересня 2012 року Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект № 11013 «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо посилення відповідальності за посягання на честь і гідність людини)». Автор законопроекту - народний депутат В.Журавський - пропонує доповнити Кримінальний кодекс статтями 145-1 та 145-2, якими встановлюється кримінальна відповідальність за такі діяння як наклеп та образа.