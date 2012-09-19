Зюганов звалив провину за образу посла на помічника: неправильно скоротив промову

У понеділок в блозі Зюганова в Twitter були розміщені його слова про те, що "головного спеціаліста з лівійської "революції" Крістофера Стівенса" розстріляли, як останнього собаку", і що він "отримав те, що посіяв". Це викликало бурхливу реакцію держдепартаменту США.

Зюганов підкреслив, у коментарі РІА Новости, що сенс його слів полягав у тому, що він проти прояву будь-якого насильства і необхідно вчитися на помилках, які вже були в світовій історії, щоб уникнути чергових кривавих воєн.

"Були присутні більше 100 осіб, які слухали цей коментар. А в Твіттері, мабуть, помічники стиснули до двох-трьох фраз і спотворили суть висловленого", - сказав лідер КПРФ.

Він зазначив, що зміст його слів полягав у тому, що останнім часом втручання у внутрішні справи низки країн, особливо країн НАТО, поставило світ на грань великої війни, і вся Північна Африка, Близький Схід, Сирія "перетворені на криваву кашу".

"Все, що сталося в Лівії, той же самий посол брав участь в організації, по суті справи, походу проти лівійського керівництва, інструктував, фінансував, а натовці бомбили з повітря, розвалюючи цю країну", - сказав Зюганов.

"Що стосується самого Муамара Каддафі, я свого часу так і сказав: "Розстріляли на дорозі, як останню собаку, і виставили його напоказ всьому світу, що є грубим порушенням норм моралі, не кажучи вже про ісламські традиції". Все це обернулося проти американського посольства і їх представництва", - зазначив лідер КПРФ.

Все це насильство і варварство викликає жаль, каже політик. Він пояснив, що закликав у своєму коментарі "пам'ятати, що той, хто посіяв вітер, викликає неминуче бурю".

"Ось сенс мого висловлювання. Я категорично проти будь-якого насильства і бачу, як воно нагнітається і розповзається по всій планеті", - заявив Зюганов, додавши, що треба робити висновки зі світової історії, а не повторювати те, що призводить до масового насильства.

Говорячи про висловлювання "розстріляли, як собаку", він пояснив, що використовував його як образне порівняння, "зміст якого зводиться до того, що "без жалю розстріляли, безпардонно розстріляли".

Вашингтон не залишить без наслідків реакцію лідера КПРФ Геннадія Зюганова на вбивство в Лівії американського посла Кристофера Стівенса, "гранично жорсткої" відповіді слід очікувати після листопадових виборів, написав в середу "Комерсант" з посиланням на джерела в американській столиці.

Як повідомлялося раніше, у приймальні Зюганова повідомили, що його Twitter веде співробітник прес-служби Денис Парфьонов. Сам Парфьонов пояснив, що відповідає за технічну частину, а всі пости надиктовує особисто Геннадій Зюганов.

"Ми слово в слово передаємо те, що говорить Геннадій Андрійович, самодіяльністю не займаємося", - запевнив Денис Парфьонов.